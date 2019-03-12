الكونغرس الأميركي يدعو أمين عام حلف الأطلسي إلى إلقاء كلمة أمامه

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (ا ف ب)

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الإثنين إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس في 3 أبريل هي بمثابة «رسالة صداقة» في وقت يظهر الحلفاء الأوروبيون عدم ثقتهم بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت دعوة بيلوسي لستولتنبرغ إلقاء الكلمة في 3 أبريل عند الساعة 11:00 (15:00 ت غ) باسم كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

وكتبت بيلوسي إلى أمين عام هذه المنظمة التي تضم 29 دولة، وفق «فرانس برس»: «في هذا الوقت الحساس بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، يتطلع الكونغرس الأميركي والشعب الأميركي إلى رسالة صداقة وشراكة منك، فيما نعمل معًا لتمتين تحالفنا المهم وتعزيز مستقبل السلام حول العالم».

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، يطالب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مرارًا الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقهم العسكري. وفاجأ ترامب حلفاء الولايات المتحدة بإعلانه في ديسمبر قرارًا أحاديًا بسحب القوات الأميركية من سورية.

ويشكك الأوروبيون منذ منتصف يناير بمدى التزام ترامب بحلف شمال الأطلسي، بعد نشر جريدة «نيويوك تايمز» معلومات تقول إن الرئيس الأميركي أكد لمسؤولين كبار في إدارته أكثر من مرة أنه لا يرى الفائدة من الحلف، وأن على الولايات المتحدة الانسحاب منه.

ورأى ستولتنبرغ في أواخر يناير أن دعوة ترامب للدول الأعضاء في الحلف زيادة إنفاقها العسكري قد أثمرت. وقال لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «بحلول نهاية العام المقبل، سيضيف الحلفاء في الأطلسي» حوالي «100 مليار دولار إضافية للدفاع».