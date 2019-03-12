ممثل معروف رئيسًا جديدًا للحكومة في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 11:17 صباحا
رئيس وزراء البيرو الجديد إلى جانب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية (ا ف ب)

عين رئيس البيرو مارتن فيزكارا، الإثنين، الممثل المسرحي والسينمائي المعروف سلفادور ديل سولار رئيسًا للوزراء، بحسب ما أعلنت الأمانة العامة للرئاسة ونقلت وكالة «فرانس برس».

وأقسم سولار، المحامي أيضًا، اليمين الدستورية مع الأعضاء الثمانية عشرة في الحكومة الجديدة التي تضمَ 9 نساء. ويخلف ديل سولار البالغ من العمر 48 عامًا سيزار فيلانويفا الذي استقال الجمعة بعد 11 شهرًا على رأس الحكومة.

وبعد مهنة طويلة في المسرح ثمّ في السينما والتلفزيون، بات سولار وزيرًا للثقافة العام 2016 تحت رئاسة بيدرو بابلو كوزينسكي (2016-2018). وحينها أصبح على معرفة بالرئيس الحالي مارتن فيزكارا الذي كان وزيرًا للنقل.

واستقال ديل سولار من تلك الحكومة أواخر العام 2017 احتجاجًا على منح العفو للرئيس الأسبق ألبرتو فوييموري المدان بجرائم ضد الإنسانية. وتكهنت حينها صحافة البلاد التي تشبّه ديل سولار بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الممثّل سيترشح إلى رئاسة الجمهورية.

وهذه أول حكومة بتاريخ البلاد تضم 9 نساء في وزارات منها التعليم والزراعة والصحة والعمل والبيئة، كما تضمّ أيضًا لأول مرة وزيرًا مثلي الجنس.

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