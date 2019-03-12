الولايات المتحدة ستسحب كافة دبلوماسيها المتبقين في فنزويلا

مشهد عام للسفارة الأميركية في كراكاس (ا ف ب)

قررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسييها المتبقين في سفارتها في كراكاس وسط تفاقم الأزمة في فنزويلا، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الإثنين.

ويزيد هذا القرار من توتر العلاقات بين الدولتين، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم استبعاد أي احتمالات ومنها التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، فيما تراقب واشنطن تسارع الأحداث في الدولة الغنية بالنفط.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، شريان الحياة بالنسبة للحكومة اليسارية في كراكاس. والكهرباء مقطوعة عن معظم مناطق فنزويلا منذ خمسة أيام بسبب عطل كهرباء تلقي فيه الحكومة بالمسؤولية على ما تصفه بعملية تخريب بتشجيع من الولايات المتحدة.

وترزح فنزويلا تحت أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في صعود زعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيس البرلمان الذي أعلن في يناير نفسه رئيسًا بالوكالة. واعترفت به أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة.

وكتب بومبيو على «تويتر» أنّ «القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا، والاستنتاج بأن وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة بات يفرض قيدًا على السياسة الأميركية».

وفي 24 يناير الماضي، طلبت واشنطن من الطاقم الدبلوماسي «غير الضروري» مغادرة فنزويلا ودعت رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا إلى التفكير في المغادرة. وفي وقت سابق الإثنين صوّب بومبيو على كوبا وروسيا لدعمهما نظام مادورو.

ورفض اتهام مادورو للولايات المتحدة بالمسؤولية عن انقطاع الكهرباء موجهًا أصابع الاتهام إلى الطبيعة الاشتراكية لحكومة الزعيم الفنزويلي.

وقال بومبيو للصحفيين: «لقد وعد نيكولاس مادورو الفنزويليين بحياة أفضل وجنّة اشتراكية. لقد قدم الجزء الخاص بالاشتراكية والذي أثبت مرارًا وتكرارًا بأنّه وصفة للخراب الاقتصادي».

وتابع أما بالنسبة «لجزء الجنّة؟ فلم يقدم (مادورو) كثيرًا». وندد بومبيو بـ«الدور المحوري الذي لعبته كوبا وروسيا وتواصلان القيام به في تقويض الأحلام الديمقراطية للشعب الفنزويلي ورفاهه».

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وأضاف: «كوبا هي القوة الإمبريالية الحقيقية في فنزويلا»، مستنكرًا «الحماية المادية وغيرها من الدعم المادي والسياسي المهم لمادورو ولمن حوله». وقال ساخرًا «عندما لا توجد كهرباء، أشكر أعجوبة الهندسة الكوبية الحديثة»، وأضاف «عندما لا توجد مياه، أشكر علماء المياه الممتازين من كوبا».

وتابع: «عندما لا يوجد طعام، أشكر الزعماء الشيوعيين الكوبيين». كما انتقد بومبيو موسكو، قائلاً إن «روسيا أيضًا خلقت هذه الأزمة»، بما في ذلك عن طريق تزويد فنزويلا بالأسلحة.