سنغافورة تعلق رحلات «بوينغ 737 ماكس» بعد حادث الطائرة الإثيوبية

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس». (أرشيفية. رويترز)

قالت سلطات الطيران المدني في سنغافورة إنها ستعلق مؤقتًا كل الرحلات التي تستخدم طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس» بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وأضافت السلطات، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن التعليق سيؤثر على شركة سيلك آير وهي إحدى الشركات التابعة لخطوط سنغافورة الجوية وشركات «تشاينا ساذرن إيرلاينز» و«جارودا» الإندونيسية و«شاندونغ» و«تاي لايون إير».

جاء قرار السلطات السنعافورية بعد يومين من تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157.

كانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت، أمس الإثنين، وقف استخدام أسطولها من طائرات «بوينغ 737 ماكس» حتى إشعار آخر. وأصدرت الصين كذلك قرارًا بوقف استخدام الطائرات من ذلك الطراز.

وفي أكتوبر تحطمت طائرة من طراز «737 ماكس» لشركة «ليون أير» الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصًا.