12 قتيلا و6 مصابين جراء فيضانات في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 07:27 صباحا
امرأة تسير في شارع غمرته مياه الأمطار الموسمية في ساو باولو في البرازيل. (فرانس برس)

لقى 12 شخصا حتفهم وأصيب ستة آخرون جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية والمناطق المحيطة بها، على ما أعلنت فرق الإطفاء الإثنين.

ولقى أربعة اشخاص من أسرة واحدة حتفهم وأصيب اثنان آخرون اثر انهيار منزل  ليل الأحد الاثنين في بلدة ريبيراو بيرس على أطراف ساو باولو اكثر ولايات البلاد ازدحاما بالسكان.

وأسفر انزلاق أرضي عن مصرع شخص في امبو داس ارتيس، فيما غرق ثلاثة جيران في ساو كايتانو دو سول، وأربعة آخرين في حوادث متفرقة في الولاية، على ما أفادت السلطات المحلية.

وتكافح قوات الإطفاء لإنقاذ عدة اشخاص محاصرين في ساو باورو أكبر ولاية برازيلية والعاصمة المالية للبلاد، والتي يقطنها نحو 20 مليون شخص.

وغمرت أمطار نهاية الصيف  العديد من الأحياء وسدت الطرق الرئيسية في المدينة مترامية الأطراف، وقطعت خدمات القطارات والحافلات في بعض المناطق.

وطالبت السلطات السكان بالبقاء في منزلهم بقدر الإمكان، مع توقع هطول أمطار غزيرة الثلاثاء.

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