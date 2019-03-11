بوتفليقة يعيِّــن نور الدين بدوي رئيساً للوزراء ورمطان لعمامرة نائبًا له ووزيراً للخارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 08:35 مساء
نور الدين بدوي (يسار) رئيساً للوزاراء، ورمطان لعمامرة. (واج)

عيـن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نورالدين بدوي رئيساً للوزراء خلفًا للسيد أحمد أويحيى، كما عين رمطان لعمامرة نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للشؤون الخارجية.

كما كلف بوتفليقة نورالدين بدوي الذي كان وزيراً للداخلية في الحكومة السابقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

ووقع بوتفليقة, على مرسومين رئاسيين يتضمنان سحب الاحكام المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية وإستحداث وظيفة نائب الوزير الأول, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان «أمضى فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، هذا اليوم، الاثنين 4 رجب 1440، الموافق 11 مارس 2019، مرسومين رئاسيين يتضمن الأول سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرخ في 17 يناير 2019، الـمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية والثاني يتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأول».

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