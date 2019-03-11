واشنطن ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية «تدريجيا» عن ترسانتها النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 06:35 مساء

أعلن الموفد الأميركي ستيفن بيغون الإثنين أن الولايات المتحدة ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية «تدريجيا» عن ترسانتها النووية، مؤكدا بذلك أن واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات.

وإذ أكد عدم وجود «جدول زمني مصطنع»، كرر بيغون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بأن تتوصل إلى «نزع نهائي للسلاح النووي ويمكن التحقق منه تماما» بحلول «نهاية الولاية الأولى للرئيس» في يناير 2021، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن هذا الأمر يشمل برامج الأسلحة الكيميائية والجرثومية منذ بدء المفاوضات. وأضاف أن لا مجال للتوصل إلى اتفاق شامل من دون الاتفاق على كل بند، مؤكدا أن الحكومة الأميركية «موحدة» في هذا الصدد. ولاحظ الممثل للخاص للولايات المتحدة خلال مؤتمر نظمه معهد كارنيغي في واشنطن أن "تقدما" أحرز رغم فشل القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في هانوي نهاية فبراير.

وتابع أن «الباب يبقى مفتوحا» لمواصلة التفاوض مع بيونغ يانغ، لكن «على الكوريين الشماليين أن ينخرطوا في (ذلك) في شكل تام».

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