الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 05:53 مساء

أعلنت الصين، الأحد، أن مشروع «الشمس الاصطناعية» والذي كشفت عنه في نوفمبر الماضي، سيكون جاهزًا مع نهاية العام الجاري.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن باحثون صينيون أن مفاعل توكاماك (EAST) وهو «شمس اصطناعية» مصمم لتقليد عملية الاندماج النووي التي تستخدمها الشمس الحقيقية لتوليد الطاقة، بلغ نقطة تحول عن طريق تحقيق درجة حرارة إلكترون تبلغ 100 مليون  درجة مئوية، وفق «سكاي نيوز».

وتمكن الباحثون حينها بمعهد الصين للفيزياء البلازمية من الوصول بدرجة حرارة البلازما في «المفاعل التجريبي للموصل فائق التطور» أو «توكاماك»، الذي أطلق عليه اسم «الشمس الصناعية»، إلى 100 مليون درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المطلوبة للحفاظ على تفاعل الاندماج الذي ينتج طاقة أكبر مما يتطلبه الأمر لتشغيله.

ولتوضيح الأمر، تقدر درجة الحرارة في قلب الشمس بحوالي 15 مليون درجة مئوية، مما يجعل البلازما في «الشمس الصناعية» في الصين أكثر بنحو 6 أضعاف حرارة الشمس. ويزعم المسؤولون في الصين أن هذا الجهاز سيكون قادرًا على الوصول إلى علامة فارقة في درجة الحرارة الأيونية، مما يجعلنا أقرب إلى تسخير قوة الاندماج النووي.

وقال دوان زورو، المسؤول بمؤسسة الصين النووية الوطنية، الأحد، خلال الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن المهندسين سوف يختتمون أعمال البناء في توكاماك HL-2M في عام 2019، وفق ما نقل موقع «ساينس أليرتز».

ووفقًا لدوان، فإن توكاماك HL-2M سوف تكون قادرة على تحقيق درجة حرارة أيون 100 مليون درجة مئوية، حوالي 7 مرات أكثر سخونة من درجة حرارة أيونات الشمس الحقيقية.

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