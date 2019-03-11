سيول تراقب منشآت كوريا الشمالية تحسبًا لاحتمال إطلاق صاروخ

جنديا كوريان شماليان يحرسان صاروخ اونها-3 في محطة سوهاي لإطلاق الصواريخ، 8 أبريل 2012. (أ ف ب)

قال الجيش الكوري الجنوبي الإثنين إنه يراقب عن كثب منشآت كوريا الشمالية بعد أن أثارت سلسلة من الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية مخاوف دولية أن بيونغ يانغ قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ طويل المدى أو إطلاق صاروخ في الفضاء.

وتشير التحليلات إلى زيادة النشاط في موقعين رئيسيين هما منشأة ساموندونغ لأبحاث الصواريخ ومنشأة سوهاي لاختبار الصواريخ. ويمكن أن يؤدي أي إطلاق إلى عرقلة المحادثات حول إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وفق «فرانس برس».

وصرح الناطق باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة كيم جون-راك أن كوريا الجنوبية «ترصد عن كثب وتدرس جميع النشاطات لسيناريوهات مختلفة من بينها إطلاق صاروخ» عبر الحدود بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة. وأظهرت صور أقمار اصطناعية التقطت في 22 فبراير سيارات وشاحنات في الموقع إضافة إلى قاطرات ورافعات في الساحة، بحسب موقع «ان بي آر» الأميركي الإخباري.

وقال جيفري لويس الباحث في معهد «ميدلبيري للدراسات الدولية» في موتيري «عندما تجمع هذه الأمور معا تتضح لك صورة ما يبدو عليه الوضع عندما يكون الكوريون الشماليون وسط عملية بناء صاروخ».

وتقع منشأة ساموندونغ على مشارف بيونغ يانغ وشيدت في العام 2012 لدعم تطوير صواريخ طويلة المدى وعربات إطلاق صواريخ في الفضاء. وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وافق العام الماضي على إغلاق موقع سوهاي في قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في بيونغ يانغ.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية في أغسطس عمالًا يفككون منصة اختبار محركات في المنشأة. إلا أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أشار الأسبوع الماضي إلى أن عملية إعادة البناء تتقدم بسرعة في المنشأة. وقال إن العمل بدأ قبل القمة الفاشلة الشهر الماضي في هانوي بين كيم وترامب.