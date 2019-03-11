سيول تراقب منشآت كوريا الشمالية تحسبًا لاحتمال إطلاق صاروخ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 05:02 مساء
جنديا كوريان شماليان يحرسان صاروخ اونها-3 في محطة سوهاي لإطلاق الصواريخ، 8 أبريل 2012. (أ ف ب)

قال الجيش الكوري الجنوبي الإثنين إنه يراقب عن كثب منشآت كوريا الشمالية بعد أن أثارت سلسلة من الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية مخاوف دولية أن بيونغ يانغ قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ طويل المدى أو إطلاق صاروخ في الفضاء.

وتشير التحليلات إلى زيادة النشاط في موقعين رئيسيين هما منشأة ساموندونغ لأبحاث الصواريخ ومنشأة سوهاي لاختبار الصواريخ. ويمكن أن يؤدي أي إطلاق إلى عرقلة المحادثات حول إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وفق «فرانس برس».

وصرح الناطق باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة كيم جون-راك أن كوريا الجنوبية «ترصد عن كثب وتدرس جميع النشاطات لسيناريوهات مختلفة من بينها إطلاق صاروخ» عبر الحدود بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة. وأظهرت صور أقمار اصطناعية التقطت في 22 فبراير سيارات وشاحنات في الموقع إضافة إلى قاطرات ورافعات في الساحة، بحسب موقع «ان بي آر» الأميركي الإخباري.

وقال جيفري لويس الباحث في معهد «ميدلبيري للدراسات الدولية» في موتيري «عندما تجمع هذه الأمور معا تتضح لك صورة ما يبدو عليه الوضع عندما يكون الكوريون الشماليون وسط عملية بناء صاروخ».

وتقع منشأة ساموندونغ على مشارف بيونغ يانغ وشيدت في العام 2012 لدعم تطوير صواريخ طويلة المدى وعربات إطلاق صواريخ في الفضاء. وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وافق العام الماضي على إغلاق موقع سوهاي في قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في بيونغ يانغ.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية في أغسطس عمالًا يفككون منصة اختبار محركات في المنشأة. إلا أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أشار الأسبوع الماضي إلى أن عملية إعادة البناء تتقدم بسرعة في المنشأة. وقال إن العمل بدأ قبل القمة الفاشلة الشهر الماضي في هانوي بين كيم وترامب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممارسات بسيطة ومهمة لتحسين عمل دماغك