طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في أذربيجان إثر تهديد بوجود قنبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 04:19 مساء

أعلن مطار باكو أن طائرة ركاب روسية تابعة لخطوط أورال الجوية وعلى متنها 225 شخصًا كانت متجهة من البحرين إلى موسكو هبطت اضطراريً في عاصمة أذربيجان يوم الاثنين بسبب الاشتباه في وجود قنبلة على متن الطائرة.

وقالت ناطقة باسم خطوط أورال الجوية إن الرحلة رقم يو6-1116 كانت في طريقها إلى مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو عندما تلقى الطاقم «معلومات عن احتمال وجود غرض محظور» على متنها، بحسب «رويترز».

وأضافت أن طاقم الطائرة، وهي من طراز «إيرباص إيه-321»، طلب الهبوط الاضطراري في أقرب مطار لإجراء عمليات تفتيش فهبطت الطائرة في باكو. وقال مصدر في المطار إن عمليات التفتيش لم تسفر عن العثور على أي غرض مثير للريبة على متن الطائرة لكن راكبًا اعتقل.

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