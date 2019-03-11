إطلاق إندونيسية متهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

الإندونيسية ستي عائشة تبتسم لدى مغادرتها المحكمة العليا قرب كوالالمبور. (أ ف ب)

أطلقت محكمة إندونيسية، اليوم الإثنين، إندونيسية متهمة باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد أن سحب الادعاء تهمة القتل الموجهة لها.

واتهمت كل من ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ بقتل كيم جونغ نام برش غاز الأعصاب «في إكس» على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير من العام 2017 في طريقة تذكر بأساليب الحرب الباردة، أثارت صدمة في العالم.

وأعلن القاضي، عزمين عريفين، أمام المحكمة العليا في شاه عالم «الإفراج عن ستي عائشة» لدى موافقته على طلب الادعاء إسقاط تهمة القتل، وأمر إخلاء سبيلها لا يعني تبرئتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال القاضي: «يمكنها المغادرة الآن».

ولم يقدم المدعي محمد اسكندر أحمد في طلب سحب التهمة أي سبب لتلك الخطوة. وقال إنه بإمكان عائشة مغادرة البلاد.

وقال السفير الإندونيسي لدى ماليزيا، رسدي كيرانا، في تصريحات إلى الصحفيين: «نحن مسرورون لقرار المحكمة. سنحاول إعادة ستي جوًا إلى إندونيسيا اليوم أو في أقرب فرصة».

وكان القرار مفاجئًا إذ كان من المقرر أن تستمع المحكمة، اليوم الإثنين، للمتهمة الثانية هوانغ التي حضرت إلى المحكمة إلى جانب عائشة.