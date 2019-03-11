بعد تحطم إحداها.. الخطوط الإثيوبية توقف استخدام طائرات «بوينغ 737-8»

أفراد طاقم أرضي يصطحبون طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» لدى عودتها من اختبار في سياتل. (أرشيفية. رويترز)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الإثنين، وقف استخدام أسطولها من طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» حتى إشعار آخر وذلك بعد يوم واحد من تحطم إحدى طائراتها من نفس الطراز مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصًا.

وقالت الشركة، على حسابها على «تويتر»، «على الرغم من أننا لا نعرف بعد سبب تحطم الطائرة فقد قررنا عدم طيران هذا الأسطول بالذات كإجراء وقائي إضافي من أجل السلامة»، وفق وكالة «رويترز».

وأمرت الصين، يوم الإثنين، كل شركاتها للطيران تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» بحلول الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد حادث الطائرة الإثيوبية.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز «737 ماكس» الذي دخل الخدمة في العام 2017.

ففي أكتوبر تحطمت طائرة من طراز «737 ماكس» لشركة «ليون أير» الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصًا.