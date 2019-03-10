العثور على جثة طفلة على شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 02:57 مساء
مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية (ا ف ب)

عُثر على جثة طفلة يعتقد أنها غرقت في حادث قارب مهاجرين على شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية، الأحد، بحسب وكالة آثينا للأنباء.

وبحسب تقارير من الإعلام المحلي ومصادر في خفر السواحل ووكالة «فرانس برس»، يُعتقد أن الجثة التي دون رأس، وفي مرحلة تحلل متقدمة، تعود إلى فتاة في التاسعة من العمر، فُقدت بعد غرق قارب شرق ليسبوس الشهر الماضي.

وقام السكان المحليون الذين عثروا على الجثة على شاطئ فاتيرا في ليسبوس صباح الأحد، بإبلاغ خفر السواحل الذين نقلوا الجثة إلى مستشفى لتشريحها.

والخميس، لقي ثلاثة أشخاص من بينهم طفلان حتفهم عند غرق قارب مهاجرين قرب جزيرة ساموس اليونانية. وقُتل أكثر من 200 مهاجر ولاجئ حتى هذا الوقت من العام أثناء محاولتهم عبور المتوسط للتوجه إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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