الإذاعة الإثيوبية: لم ينج أحد من تحطم طائرة نيروبي

امرأة تبكي في مطار جومو كينياتا الكيني بينما تنتظر مزيدًا من المعلومات بشأن الطائرة المنكوبة (رويترز)

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية، الأحد، إنه لم ينج أحد من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت تقل 149 راكبًا وطاقمًا مؤلفًا من ثمانية أفراد.

وأوردت وكالة «رويترز» عن مصدر من شركة الطيران لم تذكر هيئة الإذاعة الإثيوبية هويته: «لم ينجُ أحد على متن الرحلة التي كانت تقل ركابًا من 33 دولة». وأعلنت الخطوط الإثيوبية تحطم طائرتها من طراز «بوينغ 737»، صباح الأحد، أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، فيما قدم رئيس الوزراء الإثيوبي تعازيه لعائلات الضحايا.

وأفادت الخطوط الإثيوبية، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»: «نؤكد أن رحلتنا المقررة إي تي-302 من أديس أبابا إلى نيروبي تعرضت لحادث اليوم».

وأضاف البيان: «يعتقد بأن 149 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، لكننا الآن بصدد التأكد من تفاصيل لائحة ركاب الرحلة». وأضافت الخطوط بأن «عمليات بحث وإنقاذ تجرى، وليس لدينا معلومات مؤكدة بشأن ناجين أو أي ضحايا محتملين».

وأقلعت الطائرة عند الساعة 8:38 صباحًا (06:38 ت غ) من مطار بولي الدولي و«فُقد الاتصال» بها بعد ست دقائق قرب بلدة تقع على بعد 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا.

وقال مكتب رئيس الوزراء، أبيي أحمد، على «تويتر»: «نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح».