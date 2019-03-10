إصابة 30 من ركاب طائرة للخطوط التركية أثناء رحلة إلى نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 10:39 صباحا
شعار للخطوط الجوية التركية في نيودلهي

أصيب 30 شخصًا من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بجروح عندما تعرضت الطائرة لاضطرابات جوية عنيفة أثناء رحلة السبت من إسطنبول إلى نيويورك، قبل أن تهبط بسلام في محطتها، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين.

ونُقل المصابون من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مستشفيات محلية للعلاج، وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.

وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر في الساق، وفق ستيف كولمان الناطق باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تقوم بتشغيل المطارات ومحطات الحافلات والجسور والأنفاق في المنطقة.

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 -وكان على متنها 326 راكبًا و21 من أفراد الطاقم- كانت فوق المحيط الأطلسي وعلى بعد 45 دقيقة من وجهتها النهائية عندما واجهت مطبات هوائية، وفق ما صرح كولمان لـ«فرانس برس».

وأضاف بأن حركة المطار لم تتعطل بسبب الحادثة. ولم ترد الخطوط التركية على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من يوم السبت اضطرت طائرة تابعة لخطوط ترانسات الجوية الكندية للقيام بهبوط اضطراري في مطار آخر في منطقة نيويورك -مطار نيوآرك بنيوجيرزي- بعد رصد انبعاث دخان في مقصورة الحقائب، وفق الشركة.

والطائرة وهي من طراز 737-800 كانت تقل 189 من مونتريال إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا. ولم يصب أي شخص بجروح وفق ما صرحت ناطقة باسم خطوط ترانسات لوكالة «فرانس برس».

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