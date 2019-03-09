إغلاق الطرق قرب مبنى البرلمان البريطاني بسبب سيارة مثيرة للريبة

أغلقت الشرطة البريطانية جسر وستمنستر والطرق القريبة من مبنى البرلمان؛ بسبب مركبة مثيرة للريبة.

وقال ناطق باسم شرطة العاصمة، لندن، إن الضباط وصلوا إلى الموقع عند «فيكتوريا إمبانكمنت» قرب نهر التيمز، وإن الطرق أغلقت، وفق «رويترز».