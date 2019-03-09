كولومبيا ستسمح بدخول الفنزويليين بجوازات السفر منتهية الصلاحية

ضباط بوكالة الهجرة الكولومبية داخل نقطة عبور على الحدود مع فنزويلا (رويترز)

قالت وكالة الهجرة الكولومبية إن كولومبيا ستسمح لمواطني فنزويلا بعبور الحدود بجوازات سفر منتهية الصلاحية، وذلك بسبب صعوبة تجديد وثائق السفر في فنزويلا في خضم أزمتها الاقتصادية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

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وهاجر إلى كولومبيا، خلال السنوات الأخيرة أكثر من 1.2 مليون فنزويلي، بسبب نقص الغذاء والدواء والأزمة السياسة المعقدة، مما أثقل كاهل البلد الواقع في أميركا الجنوبية، والذي يعاني من محدودية القدرة على الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية والإسكان والمرافق.

ويصل كثيرون من فنزويلا إلى كولومبيا دون تأشيرات بسبب عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم.

وقال كريستيان كروجر رئيس الوكالة الكولومبية للهجرة يوم الجمعة إن تجديد جوازات السفر في فنزويلا «يكاد يكون مستحيلاً بسبب التكلفة الباهظة لهذه الوثيقة وبسبب نقص المواد الأساسية لصنع هذه الوثائق وبسبب إجراءات أخرى من الجانب الفنزويلي، للحد من مغادرة الفنزويليين (لبلادهم)».

وأضاف، في بيان أوردته «رويترز»، إن الفنزويليين سيسمح لهم باستخدام جوازات السفر المنتهية بمدة يصل أقصاها إلى عامين.

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وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقات أقرتها دول مجموعة ليما في الآونة الأخيرة لتوفير الأمن للمهاجرين وحمايتهم من اللجوء إلى عصابات تهريب البشر كي يتمكنوا من عبور الحدود.

وتعترف معظم دول الغرب بزعيم المعارضة خوان غوايدو، وليس الرئيس نيكولاس مادورو، زعيمًا شرعيًا لفنزويلا.