ترامب: الديموقراطيون أصبحوا «حزبًا معاديا لإسرائيل واليهود»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض. (فرانس برس)

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن خصومه في الحزب الديموقراطي تحوّلوا إلى حزب «معاد لإسرائيل» و«معاد لليهود»، بعد تصريحات لنائبة مسلمة حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وقال ترامب في حديقة البيت الأبيض إن «الديموقراطيين تحوّلوا إلى حزب معاد لإسرائيل وحزب معاد لليهود»، واصفا تبني مجلس النواب الأميركي نصاً يدين خطاب «الكراهية» بأنه «معيب».

ومنذ الأربعاء، ندد ترامب بـ«عدم اتخاذ الديموقراطيين موقفاً أكثر حزماً ضدّ معاداة السامية».

وقدر ردّ عليه ديموقراطيون بالتذكير بتصريحات ملتبسة له بعد تجمّع للنازيين الجدد في شارلوتسفيل عام 2017، حيث صدم أحدهم مجموعة محتجين مناهضين للعنصرية ما أدى إلى مقتل شابة.

واستنكرت إلهان عمر النائبة المسلمة المحجبة الوحيدة في مجلس النواب وإحدى أول نائبتين مسلمتين تنجحان بالوصول إليه، الأسبوع الماضي ضغوط تمارسها بعض المجموعات من اجل «ضما الولاء لدولة أجنبية»، في إشارة إلى «آيباك»، اللوبي اليهودي الواسع النفوذ في الولايات المتحدة.

وارتفعت أصوات عديدة ضد تصريحات عمر التي اعتبروا أنها تعكس الصورة النمطية عن «الولاء المزدوج» المفترض لليهود، غير «الأوفياء» للدول التي يعيشون فيها.

وأثارت عمر أيضاً جدلا حادا عندما صرحت سابقا أن «آيباك يدفع المال للمسؤولين السياسيين الأميركيين ليصبحوا مؤيدين لإسرائيل». واعتذرت لاحقاً عن ذلك التصريح بشكل «لا لبس فيه».