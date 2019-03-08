طهران تدين منح بريطانيا الحماية الدبلوماسية لإيرانية بريطانية مسجونة لديها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 12:12 مساء
نازانين زاغاري-راتكليف مع طفلتها (ا ف ب)

صرح سفير إيران في المملكة المتحدة في تغريدة على تويتر الخميس أن منح الحماية الدبلوماسيّة للإيرانيّة البريطانيّة نازانين زاغاري-راتكليف المسجونة في إيران منذ أبريل عام 2016 «مخالف للقانون الدولي».

وقال حميد بعيدي نجاد، في تغريدته، إنّ «منح الحماية الدبلوماسية للسيدة زاغاري من قبل الحكومة البريطانية مخالف للقانون الدولي».

وأضاف أن «الحكومات لا يمكنها ممارسة هذه الحماية إلا على مواطنيها. وكما تعرف الحكومة البريطانية بشكل واضح، إيران لا تعترف بازدواج الجنسية». وتابع «لهذا السبب وبمعزل عن إقامتها في المملكة المتحدة، تبقى زاغاري إيرانية».

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الخميس منح هذا الوضع لزاغاري-راتكليف (40 عامًا) معتبرة أن ظروف اعتقالها لا تتطابق مع «القانون الدولي».

وقالت وزارة الخارجيّة البريطانيّة، في بيان وفق «فرانس برس»، إنّ «منح الحماية الدبلوماسية في حالة نازانين يعني أنّ الحكومة البريطانية تعترف رسميًّا بأنّ المعاملة (التي تتلقّاها) لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي، ويرفع القضيّة إلى مستوى نزاع رسمي بين دولة وأخرى».

وأشار وزير الخارجيّة البريطاني جيريمي هانت، في البيان إلى أنه «لم يستخف بهذا القرار». وتحدّث عن «معاملة غير مقبولة» تلقّتها نازانين على مدى السنوات الثلاث الماضية، وعن «عدم حصولها على علاج طبّي» و«عدم انتظام» الإجراء القضائي بحقّها.

وقال هانت: «قراري هذا خطوة دبلوماسيّة مهمّة تظهر لطهران أنّ سلوكها غير عادل على الإطلاق». وأضاف «لا ينبغي لأيّ حكومة أن تستخدم أفرادًا أبرياء رهائن لممارسة نفوذ دبلوماسي»، داعيًا إلى إطلاق سراح نازانين.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أنّ الحماية الدبلوماسيّة هي آليّة «تُستخدم نادرًا» وتستطيع دولة بموجبها أن تطلب حماية رعاياها «إذا ما اعتبرت أنّ أفعال دولة أخرى سبّبت لهم ضررًا».

وتعمل زاغاري-راتكليف في مؤسسة «تومسون رويترز» المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، وأوقفت في طهران في الثالث من أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا بعد زيارة لعائلتها.

وحكم عليها في سبتمبر 2016 بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركتها في التظاهرات التي جرت في إيران في 2009 ضدّ السلطات، الأمر الذي تنفيه زاغاري-راتكليف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى
رياضة محلية
الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
صنع الله يتحدث عن المعركة «الخطرة» من أجل النفط
ليبيا
بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة التخلص من الملصقات على زجاج السيارة