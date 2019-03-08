رئيس فنلندا يعلن استقالة الحكومة بعد الفشل في إقرار إصلاحات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 11:49 صباحا

قدم رئيس وزراء فلنلندا يوها سيبيلا، الجمعة، استقالة حكومته من يمين الوسط بعدما فشل في إقرار برنامج إصلاحات اجتماعية وإصلاحات لنظام الضمان الصحي، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية.

ويأتي هذا الإعلان قبل خمسة أسابيع من الانتخابات التشريعية في 14 أبريل.

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