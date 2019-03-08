مقتل 25 مهاجرًا من أميركا الوسطى في حادث سير في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 09:13 صباحا
موقع حادث سير سابق في المكسيك. (أرشيفية. رويترز)

أعلن مصدر رسمي مكسيكي مقتل 25 مهاجرًا على الأقل من أميركا الوسطى وإصابة 32 آخرين، أمس الخميس، إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع في جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا.

وقالت نيابة تشياباس، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن الحادث وقع على بعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية تشياباس، دون أن تضيف أي تفاصيل.

ولا يسلك المهاجرون عادة الطريق الذي وقع فيه الحادث. وهؤلاء دخلوا إلى المكسيك بطريقة غير قانونية بعبور نهر سوشياتي الذي يشكل جزءًا من الحدود مع غواتيمالا.

وأوضحت المصادر في النيابة أن الضحايا دخلوا إلى الأراضي المكسيكية من منطقة ميسيا ونقلوا بعد ذلك إلى منطقة لوس ألتوس في تشياباس. ومن هناك واصل المهجرون طريقهم باتجاه وسط الولاية ليسلكوا طريقًا سريعًا كان يفترض أن يقودهم إلى ولاية فيراكروز المجاورة.

وكل سنة، يقطع مهاجرون من دول عدة في أميركا اللاتينية، وخصوصا هندوراس والسلفادور وغوايتمالا، آلاف الكيلومترات على أمل الوصول إلى الأراضي الأميركية عبر المكسيك وطلب اللجوء هربًا من الفقر والعنف.

ويسافر كثيرون منهم في قوافل لضمان أمنهم على هذا الطريق الطويل والخطير، لكن آخرين يلجأون إلى مهربين يقومون بنقلهم بشكل عام في شاحنات في ظروف بائسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى
رياضة محلية
الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
صنع الله يتحدث عن المعركة «الخطرة» من أجل النفط
ليبيا
بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة التخلص من الملصقات على زجاج السيارة