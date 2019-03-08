إدارة ترامب تكلف البنتاغون تحديد منشآت لإيواء 5 آلاف طفل مهاجر

مهاجرون من دول في أميركا الوسطى أمام مركز سان ايزيدرو على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك (ا ف ب)

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إيجاد منشآت عسكريّة قادرة على استقبال خمسة آلاف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركيّة اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس.

وقال ديفيس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، إنّ البنتاغون «سيحدّد الأماكن المحتملة» لاستيعاب هؤلاء الأطفال، مضيفًا أنّ هذا الطلب قدّمته وزارة الصحة الثلاثاء.

واستنادًا إلى آخر إحصاءات وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء، تم توقيف 6825 طفلاً غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في فبراير، مقارنة بـ4968 في أكتوبر.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي كيرستيين نيلسن أبلغت الكونغرس، الأربعاء، أن الهجرة السرية ستتزايد في الأشهر المقبلة. وللاستعداد لهذا الاحتمال، طلبت وزارة الصحة المكلفة سلامة ؤلاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مساعدة العسكريين.

وصرح ديفيس أنه إذا قررت وزارة الصحة بأنه من الضروري استخدام منشآت عسكرية فعليها تقديم طلب رسمي في هذا الشأن إلى وزارة الدفاع.

وكان البنتاغون كلف في يونيو 2018 تحديد منشآت ممكنة لإيواء عشرين ألف قاصر. وقد حدد ثلاث قواعد عسكرية بينها ثلاث في تكساس وواحدة في أركنسو. لكن وزارة الصحة لم تستخدمها ولم يتم إيواء أي طفل في قواعد عسكرية منذ وصول ترامب إلى الرئاسة.

وأعلنت وزارة الصحة في نهاية 2018 أنها تحتجز حوالي 15 ألف مهاجر قاصر وصلوا دون مرافقية بالغين إلى الولايات المتحدة للقاء أقرباء لهم والهرب من العنف والفقر في بلدهم.