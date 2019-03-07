صدمة لواشنطن.. كوريا الشمالية تعيد تشغيل موقع «سوهي» لإطلاق الصواريخ

أعلن خبراء أميركيون، الخميس، أن موقع كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ الذي بدأت بتفكيكه في إطار تقاربها مع الولايات المتحدة بات «عملانيًا» مجددًا بعد أن أعادت بيونغ يانغ أعمال البناء فيه.

واستنادًا إلى صور جديدة التقطتها الأربعاء أقمار صناعية أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومركز «38 نورث» أن موقع سوهي «بات عملانيًا مجددًا».

وكان دونالد ترامب حذّر الأربعاء من أنه سيشعر بـ«الخيبة» إذا تحققت هذه المعلومات.

والتقى ترامب وكيم الأسبوع الماضي في فيتنام للتفاوض على التخلص من ترسانة كوريا الشمالية النووية، إلا أن القمة انتهت بدون تحقيق أي تقدم.

وكان كيم قد وافق على إغلاق موقع «سوهي» للصواريخ في قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في بيونغ يانغ، ضمن إجراءات بناء الثقة، وأشارت صور أقمار صناعية في أغسطس إلى أن العمال بدأوا بتفكيك منصة تجارب في الموقع.

ويستخدم موقع «سوهي» الواقع على ساحل شمال غرب كوريا الشمالية بحسب الرواية الرسمية لوضع أقمار صناعية في مدارها، لكن من الممكن تكييف المفاعلات بسهولة لحمل صواريخ بالستية، وتتهم الأسرة الدولية كوريا الشمالية بإخفاء برامج عسكرية خلف برنامجها الفضائي.