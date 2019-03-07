جنرال أميركي: انتهاء المعركة ضد داعش «لا يزال بعيدًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 06:13 مساء
مقاتل من قوات سورية الديمقراطية يستخدم منظارًا لمراقبة جيب تنظيم «داعش» الأخير في بلدة الباغوز شرق سورية. (فرانس برس)

أعلن الجنرال الأميركي جوزف فوتيل قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الخميس، أن إنهاء المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، «لا يزال بعيدًا»، وأن الجهاديين لا يزالون «غير تائبين»، ومستعدون للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا. 

وصرح فوتيل أمام الكونغرس، وفق وكالة «فرانس برس»، أن «تدمير قاعدة (الخلافة) هو إنجاز عسكري ضخم - ولكن انتهاء القتال ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدًا، ومهمتنا لا تزال كما هي».

وأكد الجنرال الأميركي أن «الجهاديين الخارجين من آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية شمال شرق سوريا، الباغوز، لا يزالون متطرفين وغير تائبين أو منكسرين».

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