ترامب: سأشعر بخيبة أمل في كيم إذا ثبت أنه يعيد بناء موقع صواريخ

لرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمتها الثانية في هانوي. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيشعر بخيبة أمل شديدة في زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إذا ثبتت صحة تقارير عن أن بيونغ يانغ تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ.

وذكر مركزان أميركيان للأبحاث ووكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، الثلاثاء الماضي، أن العمل يجري لترميم جزء من محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية برغم عقد ثاني اجتماع بين ترامب وكيم في هانوي الأسبوع الماضي.

وردًا على سؤال بشأن ما إن كانت كوريا الشمالية تنكث وعدها، قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «سيخيب أملي بشدة إذا كان هذا يحدث».

وأضاف: «سنرى. من السابق لأوانه القول بهذا... إنه تقرير مبدئي. لكنني سأشعر بخيبة أمل شديدة تجاه الزعيم كيم، ولا أعتقد أن هذا سيحدث لكننا سنرى. سنراقب وسيتكشف الأمر في النهاية».

وبدأت كوريا الشمالية تفكيك موقع لاختبار محركات صواريخ في سوهاي في العام الماضي بعدما تعهدت بذلك في أول قمة مع ترامب في يونيو.

وانهارت ثاني قمة بين ترامب وكيم بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب الأميركي لتخفيف العقوبات عنها.

وقال ترامب: «لدينا مشكلة في غاية السوء. ويتعين علينا حل مشكلة»، لكنه أضاف أن «العلاقة جيدة» في إشارة لكيم على ما يبدو.

ويفسر بعض المحللين العمل في موقع سوهاي على أنه محاولة من كوريا الشمالية للضغط على واشنطن للموافقة على اتفاق وليس خطوة مؤكدة لاستئناف الاختبارات هناك.

وقالت سارة ساندرز الناطقة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة «تواصل إجراء محادثات مع كوريا الشمالية» لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون، الذي قاد المفاوضات مع بيونغ يانغ قبل اجتماع القمة، التقى نظيري من كوريا الجنوبية واليابان في واشنطن أمس الأربعاء لمناقشة الخطوات المقبلة.