«إم تي إس» الروسية تدفع 850 مليون دولار لأميركا لوقف ملاحقات في قضية فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 09:37 صباحا

أعلنت المجموعة الروسية الأولى للاتصالات «إم تي إس»، اليوم الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأميركية يقضي بأن تدفع 850 مليون دولار لوقف ملاحقات بتهمة الفساد مرتبطة بنشاطاتها في أوزبكستان.

وقالت المجموعة، في بيان بحسب وكالة «فرانس برس»، إن هذا الاتفاق مع وزارة العدل الأميركية والسلطة الأميركية لضبط البورصة «ينهي التحقيق في استحواذ وعمليات فرعها السابق في أوزكستان بين العام 2004 ومنتصف العام 2012».

و«إم تي إس» هي واحدة من مجموعات اتصالات عديدة تتهمها الولايات المتحدة بالفساد في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

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