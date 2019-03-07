أميركا توقف الإبلاغ عن القتلى المدنيين بطائرات مسيرة خارج مناطق الصراع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. (أ ف ب)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا، أمس الأربعاء، يلغي نهجًا يلزم مسؤولي المخابرات الأميركية بالإبلاغ عن القتلى المدنيين الذين يسقطون في ضربات الطائرات المسيرة خارج مناطق الحروب. ويعود هذا النهج إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وجاء تراجع ترامب عن هذه السياسة دون ضجة كبيرة. ونشر البيت الأبيض نص الأمر التنفيذي، بحسب وكالة «رويترز».

وأقر أوباما هذه السياسة في العام 2016 في إطار مسعى لإضفاء مزيد من الشفافية بشأن هذه الضربات بعد أن لجأ لاستخدامها بشكل متزايد ضد الإسلاميين المتشددين.

وقال مسؤول بالإدارة: «هذا الإجراء يلغي متطلبات الإبلاغ الزائدة عن الحاجة، المتطلبات التي لا تعمل على تحسين شفافية الحكومة بل بالأحرى تصرف انتباه المتخصصين في مجال المخابرات عن مهتمهم الأساسية».

وكانت سياسة أوباما تتطلب من مدير المخابرات الوطنية الأميركية أن ينشر بحلول الأول من مايو كل عام تقريرًا علنيا لعدد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف للمتشددين خارج مناطق الصراعات الدائرة.

وقال المسؤول بالإدارة: «حكومة الولايات المتحدة تتعهد تمامًا بالامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الصراع المسلح والمتمثل في التقليل إلى أقصى حد ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين والاعتراف بالمسؤولية عندما ترتكب ذلك بكل أسف خلال عملياتها العسكرية».