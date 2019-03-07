إردوغان: تركيا متمسكة بصفقة منظومة «إس-400» مع روسيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تتراجع مطلقًا عن اتفاقها لشراء منظومة «إس-400» للدفاع الصاروخي الروسية، مضيفًا أن أنقرة ربما تدرس لاحقًا حيازة منظومة صواريخ «إس-500».

وذكر إردوغان، في حديث إلى «قناة 24» بحسب وكالة «رويترز»، إن تراجع تركيا عن اتفاقها مع روسيا سيكون «غير أخلاقي».

وقالت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مرارًا إنها ملتزمة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية رغم تحذيرات الولايات المتحدة من عدم إمكانية دمج منظومة «إس-400» في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن واشنطن أبلغت تركيا بأنها في حالة شراء أنظمة «إس-400» فإنه سيتحتم على الولايات المتحدة إعادة تقييم مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات «إف-35» التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وأضاف إردوغان أيضًا إن تركيا لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الآمنة المقررة في شمال سورية لأي جهة غيرها. وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية السورية حاليًا على المنطقة لكن تركيا تعتبر الوحدات، المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية.

وتابع أنه إذا لم ترغب الولايات المتحدة في استعادة الأسلحة التي أعطتها للمقاتلين الأكراد في سورية فعليها أن تعطيها لتركيا.

كانت واشنطن قالت في وقت سابق إن الاتفاق الخاص بمنظومة «إس-400» قد يهدد عرضها بيع أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ لأنقرة والتي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار كما أن أنقرة قد تتعرض لعقوبات أميركية. لكن إردوغان قال إن الاتفاق تم.

وقال إردوغان: «جرى الاتفاق. لا يمكن التراجع أبدًا عنه. لن يكون هذا أخلاقيًا.. سيكون غير أخلاقي».

وأضاف أن تركيا لا تزال منفتحة لشراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة ولكن إذا كانت الشروط مناسبة وأضاف أن أنقرة قد تسعى لإبرام اتفاق لشراء أنظمة «إس-500» من موسكو لاحقًا.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في وقت سابق، أمس الأربعاء، إنه يجب على حلفاء تركيا عدم التدخل في شراء أنقرة أنظمة دفاعية من دول غير أعضاء بحلف شمال الأطلسي.