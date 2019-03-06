الأمم المتحدة تعلن حصيلة جديدة لضحايا سيول أفغانستان تقدر بالعشرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 12:18 مساء
رجل أفغاني يبحث عن متعلقاته التي جرفتها السيول. (أرشيفة. رويترز)

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن سيولًا ناجمة عن أمطار غزيرة انهمرت على جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي تسببت في مقتل أكثر من 40 شخصًا وهو ما يعادل مثلين لتقديرات سابقة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال المكتب، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء نقلًا عن بيانات حكومية، إن السيول بدأت الجمعة الماضي وأدت لانهيار 1300 منزل وألحقت أضرارًا بنحو 2500 منزل في تسعة أقاليم وتركت كثيرين في حاجة ماسة لمأوى وغذاء وكساء.

وذكر المكتب نقلًا عن وكالة مكافحة الكوارث التابعة للحكومة الأفغانية أن مئات أصيبوا أو فقدوا بينما أصبح نحو خمسة آلاف بلا مأوى في إقليم قندهار وحده.

وقال المكتب إن عدد المتضررين من السيول بلغ 15300 شخص على الأقل في إقليم قندهار الذي شهد أكبر نسبة خسائر.

وذكر المجلس النرويجي للاجئين، وهو من بين منظمات عديدة تقدم مساعدات، عددًا أقل قليلًا للوفيات إذ قال إنه بلغ 32 قتيلًا.

وذكر ويلبرفورس موسومبي مدير الطوارئ في المجلس أن إمدادات الخيام وملابس الشتاء نفدت بالفعل.

وقد تكون الأمطار الغزيرة مفيدة لاحقًا للمزارعين الذين عجز الكثير منهم عن زراعة المحاصيل في العام الماضي بسبب الجفاف الشديد.

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