روحاني: واشنطن تحاول تغيير النظام الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 11:11 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (رويترز)

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بالتآمر لاستغلال الضغط الاقتصادي من أجل إطاحة النظام في الجمهورية الإسلامية واستبعد إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال روحاني، في كلمة بإقليم جيلان الشمالي بحسب وكالة «رويترز»: «تخوض إيران حربًا اقتصادية ونفسية مع أميركا وحلفائها... هدفهم هو تغيير النظام... ولكننا لن نسمح بذلك، إذ إن أمتنا وقيادتنا موحدة ضد أعدائنا».

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في مايو من العام 2015. وقال ترامب إن الاتفاق معيب، إذ إنه لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها وكلاء في سورية واليمن ولبنان والعراق.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران كانت رُفعَّت في 2016 بموجب الاتفاق.

وتعارض الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وروسيا والصين القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والمال في إيران وتحاول إنقاذ الاتفاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات الأكثر عرضة للسرقة