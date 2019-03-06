روحاني: واشنطن تحاول تغيير النظام الإيراني

الرئيس الإيراني حسن روحاني. (رويترز)

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بالتآمر لاستغلال الضغط الاقتصادي من أجل إطاحة النظام في الجمهورية الإسلامية واستبعد إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال روحاني، في كلمة بإقليم جيلان الشمالي بحسب وكالة «رويترز»: «تخوض إيران حربًا اقتصادية ونفسية مع أميركا وحلفائها... هدفهم هو تغيير النظام... ولكننا لن نسمح بذلك، إذ إن أمتنا وقيادتنا موحدة ضد أعدائنا».

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في مايو من العام 2015. وقال ترامب إن الاتفاق معيب، إذ إنه لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها وكلاء في سورية واليمن ولبنان والعراق.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران كانت رُفعَّت في 2016 بموجب الاتفاق.

وتعارض الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وروسيا والصين القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والمال في إيران وتحاول إنقاذ الاتفاق.