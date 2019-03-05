طرود «مشبوهة» تربك الحركة في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 08:51 مساء

تحقق الشرطة البريطانية، الثلاثاء، بشأن تقارير عن اكتشاف أجسام مشبوهة بأماكن مختلفة في العاصمة، من بينها مبنى تابع لمطار لندن سيتي ومحطة قطارات.

واستدعيت شرطة النقل البريطانية إلى محطة قطارات ووترلو في لندن، ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، الثلاثاء، على إثر تقارير عن العثور على طرود «مشبوهة» في المحطة والمطار.

ونقلت «رويترز» عن الشرطة قولها، إنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي.

وأوضحت أن «الضباط المتخصصين في المكان... أخلوا المبنى كإجراء احترازي. والتحقيقات جارية»، مضيفة أن العبوة التي عثر عليها في مطار هيثرو «أصبحت آمنة»، وتابعت أنه «تم إخلاء مطار لندن سيتي كإجراء احترازي، وتم فتح تحقيق يتعلق بمكافحة الإرهاب في الحادثة».

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