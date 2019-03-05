زوجة «المتطرف» الفرنسي جان ميشال كلان تؤكد مقتله شرق سورية

دوروثي ماكير زوجة الفرنسي جان ميشال كلان، أثناء انتظارها مع أربعة من أطفالها الخمسة في نقطة فرز. (أ ف ب)

أكدت زوجة «المتطرف» الفرنسي جان ميشال كلان الثلاثاء ، مقتل زوجها الشهر الماضي بعد يومين من مصرع شقيقه فابيان جراء غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وبحسب محققين فرنسيين، فإن فابيان (41 عاماً) هو من سجّل التبني الصوتي لاعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس والتي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، في حين أدى شقيقه جان ميشال (38 عاماً) الأناشيد في التسجيل. وورد اسمهما في العديد من ملفات مكافحة الإرهاب، ويعدان من قدامى أعضاء التيار «المتطرف» الفرنسي، وفق «فرانس برس».

وقالت دوروثي ماكير أثناء انتظارها في نقطة فرز لقوات سورية الديمقراطية، بعد خروجها الثلاثاء في عداد مئات الأشخاص من الجيب المحاصر لتنظيم الدولة الإسلامية في الباغوز «قتلت طائرة من دون طيار شقيق زوجي، ثم قتلت قذيفة هاون زوجي».

وقتل فابيان في غارة شنتها طائرة من دون طيار تابعة للتحالف الدولي في 20 فبراير في بلدة الباغوز. وبات تنظيم الدولة الإسلامية محاصراً داخل البلدة في بقعة محدودة بعدما كان في العام 2014 أعلن إقامة "«لخلافة الإسلامية» على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا.



ونجا جان ميشال من الغارة ذاتها، رغم إصابته، وفق زوجته، التي خرجت برفقة أطفالها الخمسة، أصغرهم رضيع عمره أسبوعان وأكبرهم فتاة تبلغ 13 عاماً. وأشارت إلى أنها فقدت ثلاثة أطفال آخرين جراء القصف.

وبعد إثبات تورّط الشقيقين في اعتداءات باريس 2015، أصدر قضاة التحقيق مذكرة توقيف بحقهما في يونيو 2018. وفابيان الملقب بـ«عمر»، اعتنق الإسلام في التسعينات وأصبح متشدّداً وكذلك شقيقه. والاثنان كانا مقرّبين من الخلية التي نفذت اعتداءات باريس وبروكسل في العامين 2015 و2016.

وقالت ماكير إنّ ما تريده حالياً هو «مواصلة العيش هنا من أجل أطفالي وأن يدعوني أمارس ديني مع أطفالي بسلام» مضيفة «هذا ما يطلبه كل مسلم بكل بساطة». وعما تطلبه من بلدها فرنسا، أجابت «لا أريد أن أطلب منهم شيئاً». ورأت أنّ «وضع الأمهات في السجن وفصلهن عن أطفالهن، لأمر محزن مع حالة الصدمة التي عاشها الأطفال».