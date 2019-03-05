«لوكهيد» تتلقى مليار دولار من السعودية دفعة أولى لمنظومة «ثاد» الدفاعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 04:06 مساء

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن شركة «لوكهيد مارتن» ستحصل على دفعة أولى من منظومة دفاع صاروخي في السعودية بقيمة 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار قالت إدارة ترامب إنها تفاوضت مع المملكة عليها في 2017.

ومنح «البنتاغون» 946 مليون دولار دفعة أولى لـ«لوكهيد مارتن». وفي نوفمبر، وقع مسؤولون سعوديون وأميركيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة، بحسب «رويترز».

وفي إطار نطاق العمل الذي حدده البنتاغون، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة «ثاد» الدفاعية الجديدة.

وفي الخريف الماضي، سعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأميركية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرًا وسط تزايد المخاوف بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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