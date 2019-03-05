البحرية الباكستانية تعلن منعها غواصة هندية من دخول مياهها

غواصة تابعة للبحرية الهندية طراز «كرانج» خلال مراسم إطلاقها في بومباي (ا ف ب)

أعلنت البحرية الباكستانية، الثلاثاء، أنها منعت غواصة هندية من دخول مياهها، وسط تفاقم التوتر بين الدولتين الخصمين اللتين تمتلكان السلاح النووي.

وتأتي التطورات بعد أيام على اشتباك جوي نادر من نوعه بين الهند وباكستان في سماء إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل، فيما وُجهت نداءات دولية تحض الدولتين على ضبط النفس.

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وقال ناطق باسم البحرية، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن «البحرية الباكستانية منعت غواصة هندية من دخول مياهها الإقليمية». وأضاف: «إن الغواصة الهندية لم تتعرض للاستهداف، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الحفاظ على السلام».

وهذه أول حادثة من نوعها منذ 2016 عندما قالت باكستان إنها «أبعدت» غواصة هندية عن المياه الباكستانية.

ولم يدلِ الناطق بمزيد من التفاصيل، ومنها بشأن مكان وتاريخ رصد الغواصة. كما لم يتضح ما إذا كانت باكستان تقصد بـ12 ميلاً بحريًّا (22 كلم) من حدود المياه الإقليمية أو 200 ميل بحري (370 كلم) الأوسع من المنطقة الاقتصادية الحصرية.

ونشرت البحرية الباكستانية أيضًا ما قالت إنه تسجيل فيديو للغواصة، يحمل لقطات غير واضحة بالأسود والأبيض ويظهر ما يبدو أنه منظار فوق سطح المياه. والتاريخ المذكور على التسجيل يظهر أنه بدأ الساعة 8.35 بعد ظهر الإثنين. ولم يرد تعليق فوري من المسؤولين الهنود.

وكادت الحرب تندلع مؤخرًا بين الدولتين الآسيويتين بعد تفجير انتحاري في المنطقة الخاضعة لسيطرة الهند من كشمير، أدى إلى مقتل 40 عسكريًّا هنديًّا.

وتبنت مجموعة مسلحة مقرها باكستان الهجوم الذي وقع في 14 فبراير، وبعد 12 يومًا قصفت طائرات حربية هندية ما قالت نيودلهي إنه معسكر تدريب للإرهابيين في عمق الأراضي الباكستانية.

ونفت باكستان وقوع أية إصابات أو أضرار، وأظهرت تقارير مستقلة أن القصف طال منطقة أحراج كثيفة مع قليل من البنية التحتية في الجوار. وقال مواطنون إن شخصًا واحدًا فقط أُصيب بجروح.

وفي اليوم التالي، خرقت مقاتلات باكستانية المجال الجوي الهندي، ووقع اشتباك بين سلاحي الجو أسفر عن إسقاط طائرة هندية والقبض على الطيار في باكستان.

وأُعيد الطيار إلى الهند، الجمعة الماضي، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بـ«بادرة سلام». وأكد الجانبان إسقاط طائرة أخرى واختلفا حول الطرف الذي تنتمي له وحول ما حدث للطيار.

وواصل الجنود الباكستانيون والهنود تبادل إطلاق قذائف المدفعية فوق خط المراقبة، حدود الأمر الواقع لشطري كشمير، في الأيام التي أعقبت الاشتباك، ما أسفر عن مقتل عديد المدنيين في الجانبين.

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وذكرت تقارير غير مؤكدة، في وسائل الإعلام الهندية الإثنين، أن طائرة مسيَّـرة باكستانية ضلت الطريق فوق الحدود تم إسقاطها.

وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل الإقليم الواقع في جبال الهيملايا وخاضتا حربين بشأنه.