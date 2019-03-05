هنت: هناك إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل اتفاق «بريكست»

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في لندن (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يبدي إشارات «إيجابية بشكل معقول» بشأن إدخال تعديلات على اتفاق الخروج «بريكست»، الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ للمساعدة في موافقة البرلمان البريطاني عليه.

ووفق ما نقلت وكالة «رويترز»، من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، لكن نواب البرلمان رفضوا بأغلبية ساحقة في يناير اتفاق الخروج الذي أبرمته ماي، قائلين إنهم يريدون تطمينات ملزمة قانونيًّا بأن بريطانيا لن تضطر بشكل دائم للالتزام بإجراء خاص بحدود أيرلندا.

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وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «الوقت ضيق جدًّا. لكن... الوضع تغير في اتجاه إيجابي بالمقارنة بما كان عليه قبل شهر». وأضاف: «أعتقد أن الإشارات التي نتلقاها إيجابية بشكل معقول».

وتابع: «أعتقد أنهم (الاتحاد الأوروبي) بدأوا يدركون أن بإمكاننا تأمين أغلبية برلمانية لأنهم يرون إشارات من أشخاص صوتوا ضد الاتفاق، من قبل، يقولون بشكل حاسم إنهم مستعدون للتعامل بشكل عقلاني من أجل الوصول إلى وضع لا يدخلنا في التزام قانوني» بالترتيب الخاص بأيرلندا.