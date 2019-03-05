هيلاري كلينتون تستبعد الترشح لانتخابات الرئاسة في 2020

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون (ا ف ب)

استبعدت هيلاري كلينتون، للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية الإثنين، الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في 2020.

وقالت كلينتون لقناة «نيوز 12» المحلية في نيويورك: «لن أترشح لكنني سأواصل التحدث عما أؤمن به والدفاع عنه». وأضافت: «أريد التأكد من أن الناس يدركون أنني سأواصل الكلام».

وأكدت وزيرة الخارجية السابقة (2009-2013)، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «لن أذهب إلى أي مكان. ما يحدث حاليًا في بلدنا يثير قلقي العميق». والتقت كلينتون شخصيات ديمقراطية تريد الترشح للسباق الرئاسي في 2020.

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وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية «سي إن إن» أن جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، سيكون من المرشحين للرئاسة.

وصرحت كلينتون: «قلت لكل منهم ألا يعتبروا أي شيء محسومًا حتى إذا كانت لدينا لائحة طويلة من المشاكل الحقيقية والوعود التي لم تنفذها هذه الإدارة وتجدر الإشارة إليها».

وردًا على سؤال عما إذا كانت ترغب في شغل مناصب حكومية مجددًا، تجنبت استبعاد هذه الإمكانية.

وقالت السيناتورة السابقة عن نيويورك: «لا أعتقد، لكنني أحب العيش في نيويورك وأشعر بامتنان كبير لأنني حظيت بفرصة أن أكون سيناتورة لثماني سنوات والعمل مع أشخاص من كل الولاية».