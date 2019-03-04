مجلس النواب الأميركي يطلب وثائق من نجلي ترامب وكوشنر حول سوء استخدام السلطة

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقا جديدا واسعًا الإثنين في الدائرة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلاه دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر.

وقال رئيس اللجنة الديموقراطي جيري نادلر في بيان حدد فيه الدعوة المفاجئة للحصول على وثائق من اقارب ترامب وغيرهم من الأفراد والكيانات «هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق»، وفق «فرانس برس».

وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترامب الأن ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترامب الخاص جاي سيكولو، وغيره من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج. وقالت الناطقة سارة ساندرز إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر وأن المسؤولين المعنيين «سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب».