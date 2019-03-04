إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 12:22 مساء
طائرات في مبنى مطار إسلام أباد الدولي (ا ف ب)

أعادت باكستان فتح مجالها الجوي بشكل كامل، الإثنين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن السلطات، بعد أيام من إغلاقه أمام حركة الطيران، مما ترك الآلاف عالقين في أنحاء العالم في ظل تفاقم التوترات مع الهند.

جاء قرار إغلاق المجال الجوي الأربعاء الماضي بعدما أثار اشتباك جوي نادر بين البلدين المسلحين نوويًا بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها، مخاوف من احتمال اندلاع حرب بين الهند وباكستان دفع الدول الكبرى لحض الطرفين على ضبط النفس.

وأعلن كل من الطرفين إسقاط طائرة على الأقل للطرف الآخر، بينما تم احتجاز طيار هندي، سلمته باكستان إلى جارتها الجمعة.

وقالت ناطقة باسم هيئة الطيران المدني، لـ«فرانس برس» الإثنين، إنه «أعيد تشغيل جميع مطارات باكستان وفتح المجال الجوي»، مضيفةً أن ذلك تم بحلول الساعة 13:00 (08:00 ت غ).

وعطّل إغلاق المجال الجوي مسارات جوية رئيسة بين أوروبا وجنوب آسيا، وسط تنامي الغضب في أوساط الركاب الذين علقوا في المطارات حول العالم.

وبدأت باكستان منذ الجمعة إعادة فتح مجالها الجوي بشكل «تدريجي»، إذ سمح للرحلات الوصول إلى ومغادرة المدن الرئيسة.

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