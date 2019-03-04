خامنئي نصح روحاني بألا يعول على أوروبا في ما يتعلق بعقوبات أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 10:38 صباحا
المرشد الأعلى الإيراني (شمال) وإلى جانبه رئيس الرئيس الإيراني حسن روحاني. (موقع خامنئي)

نصح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الحكومة، في يوليو الماضي، بألا تعول على حزمة أوروبية لحماية طهران من العقوبات الأميركية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات على طهران، وفقًا لخطاب نشره الموقع الرسمي لخامنئي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن نشر الخطاب أظهر أن خامنئي لم يكن متفائلًا حيال مساعي الرئيس حسن روحاني لإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الأوروبية، التي ظلت ملتزمة بالاتفاق رغم خروج واشنطن في العام 2018.

وقال خامنئي، في خطابه، إن الأوروبيين سيقولون بطبيعة الحال إنهم يحمون المصالح الإيرانية بحزمتهم «لكن يتعين ألا تعطي (الحكومة الإيرانية) أولوية ذلك».

وأضاف: «لا تربطوا اقتصاد البلد بحزمة الأوروبيين. لدينا أعمال نقوم بها داخل البلاد وينبغي علينا حتمًا أن نقوم بها، وعليهم هم أيضًا القيام بذلك العمل (بعملهم). لكن لا يجب أن نربط (حل) مشاكلنا بهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
لنقي يؤيد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
فضيل بوعجيلة لـ«الوسط»: «خالتي مشهية» نجح لقربه من كل فئات المجتمع الليبي
ثقافة وفن
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير «صامت» للطائرة الخارقة للصوت