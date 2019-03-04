خامنئي نصح روحاني بألا يعول على أوروبا في ما يتعلق بعقوبات أميركا

المرشد الأعلى الإيراني (شمال) وإلى جانبه رئيس الرئيس الإيراني حسن روحاني. (موقع خامنئي)

نصح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الحكومة، في يوليو الماضي، بألا تعول على حزمة أوروبية لحماية طهران من العقوبات الأميركية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات على طهران، وفقًا لخطاب نشره الموقع الرسمي لخامنئي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن نشر الخطاب أظهر أن خامنئي لم يكن متفائلًا حيال مساعي الرئيس حسن روحاني لإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الأوروبية، التي ظلت ملتزمة بالاتفاق رغم خروج واشنطن في العام 2018.

وقال خامنئي، في خطابه، إن الأوروبيين سيقولون بطبيعة الحال إنهم يحمون المصالح الإيرانية بحزمتهم «لكن يتعين ألا تعطي (الحكومة الإيرانية) أولوية ذلك».

وأضاف: «لا تربطوا اقتصاد البلد بحزمة الأوروبيين. لدينا أعمال نقوم بها داخل البلاد وينبغي علينا حتمًا أن نقوم بها، وعليهم هم أيضًا القيام بذلك العمل (بعملهم). لكن لا يجب أن نربط (حل) مشاكلنا بهم».