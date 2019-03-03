زوج «عروس داعش» يريد العودة معها إلى بلاده

الهولندي ياغو ريديك وشميمة بيغوم. (الإنترنت)

أعرب زوج شميمة بيغوم، البريطانية التي التحقت بتنظيم «داعش»، عن رغبته بالعيش معها في بلده هولندا، وذلك في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في سورية.

وقال ياغو ريديك، الذي يقبع في سجن لمقاتلين أكراد في شمال شرق سورية، إنه تزوج بيغوم بعد وصولها الى المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم «الإرهابي» عندما كان في ال23 من عمره وكانت في سن ال15، وفق «فرانس برس».

وبيغوم التي بلغت الآن 19 عاما وتعيش حاليا في مخيم للاجئين في سورية صرّحت سابقا انها ترغب بالعودة الى بريطانيا، لكن تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لأن الحكومة هناك تعتبرها خطرا أمنيا. أما ريديك الذي يبلغ الآن ال27 وبات مناهضا للتنظيم المتطرف رغم أنه قاتل سابقا الى جانب الجهاديين، فقال انه يريد العودة الى هولندا مع زوجته وطفله. وقد توفي أول طفلين أنجباهما.

وقال «أود بالفعل أن أعود إلى بلادي .. الآن أنا أفهم المزايا التي كنت أتمتع بها هناك، وميزة أن أعيش هناك كمواطن». وأضاف «أدرك أن العديد من الناس لديهم مشكلة مع ما فعلته .. علي أن أتحمل مسؤولية ما فعلته. وأقضي الحكم المفروض علي».

وعندما سُئل في مقتطفات من المقابلة بثتها الـ«بي بي سي» ان كان يعتقد ان الزواج بفتاة في مثل هذه السن يعتبر مقبولا، أقر بأن بيغوم كانت «صغيرة جدا». وتابع «عندما جاء صديقي وقال إن هناك فتاة مهتمة بالزواج، لم أكن مهتما كثيراً بالأمر بسبب سنها، لكنني قبلت العرض على أي حال». وأضاف «جلسنا وبدت في حالة ذهنية جيدة. كان ذلك قرارها وهي التي طلبت البحث عن شريك لها».

وتابع «نعم كانت يافعة وربما كان من الأفضل لها أن تنتظر قليلا. لكنها لم تفعل واختارت أن تتزوج وأنا اخترت أن اتزوجها».

حياة تعيسة

وأضاف ريديك، وهو من مدينة ارنهيم، لـ«بي بي سي» أنه تعرض للسجن والتعذيب بعد أن اشتبه تنظيم «داعش» بأنه جاسوس هولندي. واستسلم لاحقا للمقاتلين الأكراد. وأضاف «لقد عشت حياة تعسة. فقد سُجنت وتعرضت للتعذيب، وعشت في خوف».

ولكنه قال «لقد أخطأت بالذهاب (إلى سورية)، نعم ولم أخرج فائزاً على أية حال». وعن بيغوم قال ريدريك إنه لا يعرف كيف يمكن أن تعتبرها السلطات البريطانية خطرا. وقال «لا أفهم كيف يمكن أن تمثّل خطراً بأي شكل من الأشكال. كل ما فعلته هو أنها جلست في المنزل لمدة ثلاث سنوات واهتمت بي وبأطفالي».

وكشفت قضية بيغوم أزمة تواجه الدول الأوروبية المنقسمة بين السماح لـ«مقاتلي» تنظيم «داعش» والمتعاطفين معهم بالعودة الى بلدانهم ومحاكمتهم، أو منعهم من العودة في الوقت الذي تتداعى فيه أرض «الخلافة». وعند الاتصال به قال الناطق باسم وزارة العدل والأمن الهولندية إنه لا يستطيع التعليق على قضايا منفردة.