فريق روسي- إسرائيلي لمتابعة انسحاب القوات الأجنبية من سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 05:18 مساء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن اسرائيل وروسيا تعتزمان تشكيل فريق مشترك لمتابعة انسحاب القوات الأجنبية التي وصلت إلى سورية بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وقال خلال اجتماع لحكومته «اتفقنا أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك: انسحاب القوات الأجنبية التي وصلت إلى سورية بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها، واتفقنا ايضا على تشكيل فريق مشترك لمتابعة هذا الهدف إضافة إلى عناصر أخرى»، وفق «فرانس برس».

وأجرى نتانياهو الأربعاء للمرة الأولى محادثات وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ حادث إسقاط الطائرة الروسية بنيران الدفاعات السورية عن طريق الخطأ خلال غارة إسرائيلية. وتسعى إسرائيل لإخراج القوات الإيرانية من سورية وتعهدت منع عدوتها اللدودة من التموضع عسكريا في هذا البلد المجاور لها.

وأضاف نتانياهو «أوضحت بشكل لا يقبل التأويل أن اسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سورية، كما أوضحت أيضا بشكل مؤكد أننا سنستمر بالعمل عسكريا ضدها». وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم نشر الآلاف من المقاتلين الموالين لإيران على مدى السنوات السبع الماضية في سوريا، وضمنهم عناصر من «فيلق القدس» بقيادة الجنرال قاسم سليماني.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سورية ضد ما اعتبرته أهدافا ايرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، كما وأنشأت خطا ساخنا لتجنب الاشتباك عن طريق الخطأ مع روسيا. ودعمت إيران وروسيا وحزب الله الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة في سورية منذ عام 2011.

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