غوايدو يتلقى في الإكوادور دعم الرئيس مورينو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 10:30 صباحا
زعيم المعارضة الفنزويلية خلال لقائه رئيس الإكوادور في ساليناس (ا ف ب)

واصل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو جولته في أميركا الجنوبية، السبت، بزيارة إلى الإكوادور.

وقال الرئيس، لينين مورينو، لغوايدو لدى وصوله بعد ظهر السبت إلى مدينة ساليناس الساحلية (جنوب غرب): «سنكون متنبهين إلى الإشارات التي سيعطيها الشعب الفنزويلي، و(التي ستعطيها) أنت، قائد ومحامي هذا التحول العميق الذي يحتاجه الشعب الفنزويلي».

اقرأ أيضًا: موسكو تندد بـ«التدخل الصارخ» للولايات المتحدة في فنزويلا

وغوايدو الرئيس الاشتراكي الديمقراطي للجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة الفنزويلية، الذي اعترف به نحو 50 بلدًا رئيسًا بالوكالة لفنزويلا، سبق له أن زار كلاً من كولومبيا والبرازيل والباراغواي والأرجنتين، متحديًا حظر مغادرة الأراضي الفنزويلية. وأشار غوايدو إلى أنه سيعود إلى فنزويلا بحلول الإثنين.

وقال غوايدو: «في هذه الجولة المهمة جدًّا على البلدان الشقيقة في أميركا الجنوبية، لم نأتِ طلبًا للمساعدة فحسب» بل «(جئنا) أيضًا بحثًا عن الحرية والديمقراطية وتحقيق الرخاء والتقدم لفنزويلا».

ودعا كذلك إلى «وضع حد لاغتصاب (السلطة)، وإلى انتقال سلمي في فنزويلا».

اقرأ أيضًا: وسط مخاوف من توقيفه.. ترقب عودة غوايدو إلى فنزويلا

وغادر نحو 2.7 مليون فنزويلي بلادهم منذ بداية الأزمة السياسية والاقتصادية في العام 2015، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة. والإكوادور واحدة من الدول المضيفة الرئيسية لهؤلاء المهاجرين الفنزويليين.

وقال مورينو في إشارة إلى حكومة الزعيم الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو «هذه الدولة مفلسة ومفلسة تمامًا، ولا ينبغي لها أن تذهب أبعد من ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة صباحًا