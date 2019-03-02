خطاب مرتقب لترامب خلال مؤتمر للمحافظين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 06:36 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخاطب مؤتمر «بوليتيكال كونسرفاتيف اكشن»، 23 فبراير 2018. (أ ف ب)

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، لإلقاء كلمة أمام مؤتمر لناشطين يمينيين في نهاية أسبوع حافل خيمت عليه قمة فاشلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون، وشهادة مزلزلة لمحاميه السابق الذي تحدث عن تورطه بجرائم.

ولم يكشف البيت الأبيض المحاور، التي سيتطرق إليها الرئيس في الخطاب الذي سيلقيه للمرة الثالثة منذ انتخابه أمام مؤتمر «بوليتيكال كونسرفاتيف أكشن» (التحرك السياسي المحافظ) في «ناشونال هاربر» قرب واشنطن. لكن ترامب أكد عبر «تويتر» أنه سيلقي كلمته الساعة 11.30 (16.30 ت غ) قائلاً لمتابعيه: «حضور (بأعداد) قياسية وبث حي. استمتعوا!»، وفق «فرانس برس».

ويتوقع المراقبون أن يخاطب قاعدته الانتخابية عبر التطرق إلى مواضيع ساخنة على غرار أمن الحدود وحقوق حيازة الأسلحة النارية ومخاطر «الاشتراكية»، محور المؤتمر لهذا العام. وبدأ تداول الحديث بشأن مخاطر «الاشتراكية» منذ أن بدأ المرشحون الديمقراطيون يدافعون علنًا عن الأفكار الليبرالية بما في ذلك خطة لمكافحة التقلبات المناخية معروفة باسم «الخطة الخضراء الجديدة»، وتوسيع تغطية التأمين الصحي.

ويأمل ترامب على ما يبدو بأن يصرف بخطابه الأنظار عن التحقيق الفدرالي الجاري بشأن التعاون المحتمل بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، والشهادة التي أدلى بها محاميه السابق مايكل كوهين أمام الكونغرس، إذ تحدث عن تورط الرئيس في جرائم ووصفه بأنه «عنصري ومحتال ومخادع».

أما في فيتنام، فانتهت قمة ثانية بين ترامب وكيم، الخميس، دون حتى بيان مشترك بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن تخلي «بيونغ يانغ» عن برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص هذا العنصر ينذر بالإصابة بمرض السكري