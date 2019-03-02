تعيين عبد الغني زعلان مديرًا لحملة بوتفليقة الانتخابية خلفًا لعبد المالك سلال

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية «واج» أن المرشح للانتخابات الجزائرية الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة أصدر قرارًا، السبت، بتغيير مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، وتعيين عبد الغني زعلان، حسب ما أعلنته إدارة حملته.

