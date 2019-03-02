ترامب يتهم محاميه السابق بـ«الكذب» ويتحدث عن كتاب لم ينشر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 10:10 صباحا
ترامب وكوهين (الإنترنت)

اتهم دونالد ترامب، الجمعة وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، محاميه السابق بالكذب أمام الكونغرس وتحدث عن مشروع كتاب لم ينشر حول الرئيس الأميركي اقترحه مايكل كوهين مطلع 2018.

وكان كوهين أكد في جلسة استماع استثنائية في الكونغرس الأربعاء، أنه حاول بيع كتاب بعنوان «ترامب الثورة: من برج ترامب إلى البيت الأبيض، فهم دونالد ترامب»، دون أن يحدد تاريخًا لذلك.

ولم ينشر هذا الكتاب إطلاقًا. وقد ذكر الموقع الإخباري الإلكتروني «ديلي بيست» الذي تحدث عن هذا المشروع في مايو الماضي، أن الناشر «سنتر ستريت» الذي كانت المحادثات تجري معه، تراجع بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مكاتب كوهين ومنزله.

وأكد لاني ديفيس محامي مايكل كوهين، الجمعة، أن موكله تلقى «دفعة مسبقة كبيرة» من المال في بداية 2018 من أجل مشروعه، قبل أن يتخلى عن ذلك. واتهم بدوره ترامب بإطلاق «أكاذيب جديدة».

في بداية 2018، كان كوهين لا يزال قريبًا من ترامب، ويطرح نفسه على أنه خبير برئاسته. وكان من المرجح أن يخدم هذا الكتاب مصلحة الرئيس.

وفور عودته من فيتنام، أطلق ترامب سلسلة تغريدات الجمعة، قال فيها إنه اطلع على قسم على الأقل من مخطوطة الكتاب الذي يوصفه بأنه «رسالة حب إلى ترامب».

اقرأ أيضًا: المحامي السابق لترامب سيعود إلى الكونغرس ليتابع إفادته الأسبوع المقبل

ورأى أنه «على الكونغرس أن يطلب نص الكتاب الجديد لمايكل كوهين». وقال «ستصابون بالذهول عندما ترون الأكاذيب والتزوير والتناقضات مع شهادته الخميس، كما لو أنه شخص آخر. لقد فقد مصداقيته تمامًا».

وأكد دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي في تغريدة أيضًا أن مايكل كوهين «اقترح كتابًا يقول إن ترامب ليس كاذبًا» ومليء «بالمديح» لوالده. واتهم المحامي السابق بأنه انتقل إلى معسكر آخر بعدما «نصحه» الديمقراطيون بذلك.

وردًا على أسئلة عدد من البرلمانيين الجمهوريين الذين كانوا يحاولون الأربعاء نزع الصدقية عن شهادته، أكد كوهين أنه ليس لديه «أي مشروع حاليًا».

لكن كوهين الذي يفترض أن يبدأ مطلع مايو تنفيذ عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، أكد أن العديد من شخصيات السينما والتلفزيون تحدثت إليه.

وعندما سألت نائبة جمهورية المحامي السابق الذي طرد من نقابة المحامين ولم يعد لديه دخل، ما إذا كان مستعدًا للتعهد بألا يؤلف أي كتاب، رد «لا».

وكوهين ليس أول محام سابق لرئيس ينقلب عليه. فجون دين المحامي السابق لريتشارد نيكسون شهد ضده خلال فضيحة ووترغيت وألف عددًا من الكتب في وقت لاحق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
قصة ليبي أدين باختطاف طفلته من أمها البولندية في 2012 واختفى بعد إطلاق سراحه
ليبيا
«وسيطات السلام» حملة للتعريف بدور المرأة الليبية في الوساطة والمصالحة
ليبيا
مؤسسة النفط: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة
ليبيا
بوشناف يكلف مديرًا جديدًا لإدارة حماية الآداب العامة خلفًا للمقدم جمال العمامي
ليبيا
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«السحب المثقوبة» ظاهرة مثيرة في السعودية (فيديو وصور)