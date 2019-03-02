محامو المدير السابق لحملة ترامب يطلبون من القاضي الرأفة به

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 09:21 صباحا
المدير السابق لحملة دونالد ترامب بول مانافورت في واشنطن (ا ف ب)

طلب محامو بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، الجمعة، من القاضي المكلف تحديد الحكم على موكلهم، بالحكم عليه «بأقل بكثير» من العقوبة القصوى التي يواجهها، وهي السجن 24 عامًا.

وكانت محكمة في فرجينيا دانت بول مانافورت (69 عاما) في أغسطس 2018 بالاحتيال الضريبي والمصرفي. وسيقرر القاضي عقوبته في السابع من مارس.

وترى وزارة العدل أن مانافورت، أحد المقربين من ترامب وقاد حملته لشهرين، يجب أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح «بين 235 و293 شهرًا»، أي بين 19 و24 عامًا.

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وقال محاموه إن هذه العقوبة «غير متناسبة مع الجرائم التي أدين بها مانافورت»، طالبين عقوبة «أقل بكثير» من الهامش الذي حددته وزارة العدل. وأشاروا إلى أن مانافورت لم يرتكب جنحًا من قبل وأن صحته تدهورت بعد تسعة أشهر أمضاها في السجن.

وكتبوا أيضًا أن «مانافورت يعترف بأن محاكمته كانت عادلة ويقبل حكم هيئة المحلفين ويشعر بالندم على أفعاله».

وفي محاكمة أخرى في واشنطن، وافق مانافورت في سبتمبر على الإقرار بتهمة تشكيل عصابة أشرار ضد قوانين الولايات المتحدة وبعرقلة عمل القضاء.

إلا أن القضاء رأى أنه كذب على مكتب التحقيقات الفدرالي في إطار اتفاق التعاون وطالب مكتب المدعي الخاص لهذا السبب بعقوبة قاسية.

بول مانافورت هو أحد سبعة شركاء أو مستشارين سابقين لترامب اتهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

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