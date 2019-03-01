كندا تطلق «آلية تسليم» مديرة «هواوي» الصينية إلى واشنطن

المديرة المالية لشركة هواوي الصينية منغ وانتشو. (رويترز)

أطلقت وزارة العدل الكندية رسميًا، الجمعة، «آلية تسليم» المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات، للولايات المتحدة، وذلك بعد توقيفها في أول ديسمبر في فانكوفر؛ بناء على طلب واشنطن، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إنه بعد شهر من إصدار القضاء الأميركي لائحة اتهام طويلة بحق المجموعة الصينية والمسؤولة فيها، «بدأ الموظفون في وزارة العدل الكندية رسميا آلية تسليم» مينغ وانتشو.

الإعلام الصيني يصف توقيف مسؤولة «هواوي» في كندا بالتصرف «الدنيء»

وكانت الصين دانت توقيف مسؤولة رفيعة المستوى في المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات «هواوي» بطلب من القضاء الأميركي في كندا التي دافعت عن هذا الإجراء قائلة إنه لم يحدث «أي تدخل سياسي» في هذه العملية.

وأثار توقيف المديرة المالية لمجموعة «هواوي»، منغ وانتشو، غضب الحكومة الصينية وأثار قلقًا من انعكاساته المحتملة على الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.