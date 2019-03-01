عقوبات أميركية على مسؤولين عسكريين فنزويليين

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات مالية على مسؤولين عسكريين فنزويليين قريبين من الرئيس نيكولاس مادورو لمنعهم وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وفق ما أفادت وزارة الخزانة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن منع مادورو «شاحنات وسفنًا محملة بمساعدات إنسانية هو آخر مثال على استغلال نظامه غير الشرعي إيصال المواد الغذائية الضرورية للتحكم في الفنزويليين الضعفاء».

ولفت إلى فرض عقوبات «على عناصر في قوات الأمن التابعة لمادورو ردًا على العنف القمعي والوفيات المأسوية وإحراق مواد غذائية وأدوية موجهة إلى فنزويليين مرضى وجياع».