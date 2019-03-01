وزير الخارجية الألمانية عالق في مالي إثر مشاكل تقنية في طائرته

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 12:41 مساء
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (رويترز)

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مالي، الجمعة، جراء مشاكل تقنية في طائرته، في الحلقة الأخيرة من سلسلة الحوادث التي تتعرض لها أسطول الحكومة.

وأفادت ناطقة باسم وزارة الخارجية أن ماس، الذي شملت جولته في غرب إفريقيا سيراليون وبوركينا فاسو ومالي، علق في باماكو بينما يتوقع أن يعود إلى برلين في وقت لاحق الجمعة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غابت عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بعدما أجبرت طائرتها من طراز «إيرباص ايه340-300» على الهبوط في مدينة كولونيا الألمانية جراء مشاكل تقنية.

وفي أواخر يناير، علق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في إثيوبيا لأسباب مشابهة، بينما أجبر وزير التنمية غيرد مولر على إلغاء زيارة إلى ناميبيا مطلع العام عقب مشكلات في طائرته.

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