واشنطن تعرض مكافأة قدرها مليون دولار للقبض على أحد أبناء بن لادن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 12:02 مساء
حمزة بن لادن

عرضت الولايات المتحدة، الخميس، مكافأة ماليّة قدرها مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن، نجل مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأحد «القياديين الأساسيين» في التنظيم المتطرف.

وحمزة الذي كان يعتبر الابن المفضّل لوالده الذي قتل في عملية كوماندوس أميركية في باكستان في 2011، والذي يلقّب أحيانًا «وليّ عهد الجهاد»، مُدرج اسمه منذ فترة على اللائحة الأميركية السوداء للإرهابيين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، إنّ هذه المكافأة هي مقابل معلومات «تتيح التعرّف عليه أو تحديد مكانه في أي بلد كان».

ووصفت الوزارة حمزة بن لادن بأنّه «قيادي صاعد» في التنظيم المتطرف.

وتتضارب المعلومات حول مكان وجود هذا الشاب، ففي حين تقول تقارير إنّه يعيش في باكستان أو أفغانستان أو سورية، تقول أخرى إنّه موضوع تحت الإقامة الجبرية في إيران.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن حمزة بن لادن «نشر عبر الإنترنت منذ أغسطس 2015 على الأقلّ رسائل صوتية ومصوّرة تدعو لشنّ هجمات ضدّ الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وهدّد بشنّ هجمات ضدّ الولايات المتحدة انتقاماً لوالده الذي قُتل في مايو 2011 على أيدي جنود أميركيين».

وبحسب خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة فإن حمزة بن لادن البالغ من العمر الآن ما يقرب من ثلاثين عامًا يقود جماعة أنصار الفرقان التي تستقطب منذ بضعة أشهر في سورية مقاتلين من تنظيمي القاعدة والدولة «داعش».

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